A Tarquinia spento un incendio su 13 ettari di sterpaglie

NewTuscia – TARQUINIA – Tutto è bene quel che finisce bene: spento oggi un incendio su 13 ettari di sterpaglie e già bonificata l’area.

Prosegue la campagna anti incendio boschivo dell’Università Agraria di Tarquinia.

Il Presidente Sergio Borzacchi è stato in contatto col personale di emergenza per tutta la durata delle operazioni di spegnimento e bonifica dell’incendio, che ha interessato una vasta area rurale e boschiva nella zona dell’Ancarano.

“Un sentito ringraziamento agli operatori che hanno affrontato con efficienza e professionalità il problema” ha dichiarato il Presidente Borzacchi, sottolineando l’impegno di Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali, AEOPC e Dos Vvf.

L’Assessore all’Ambiente dell’Università Agraria Alessandro Sacripanti, cogliendo l’occasione, ha ribadito la necessità di chiamare il numero verde 803 555 in caso di avvistamento di un incendio: “per tutelare appieno il nostro territorio è fondamentale la collaborazione di tutti. Adottiamo sempre comportamenti che non cagionino rischi, e non dimentichiamo di insegnare ai bambini il rispetto per la natura e l’importanza della prevenzione. I boschi sono un patrimonio di tutti noi cittadini”.