3° appuntamento con le lezioni di disegno e pittura dal vero en plein air

IL CENTRO STORICO DI MARTA SUL LAGO DI BOLSENA, CON L’ANTICO E PITTORESCO BORGO DEI PESCATORI

NewTuscia – BOLSENA – Eccoci arrivati al 3° appuntamento fra i tanti in programma, volti alla riscoperta del nostro territorio ricchissimo di storia e bellezze paesaggistiche.

Insieme a tutti gli appassionati e amanti dell’arte che ci seguono da anni, ritroveremo e apprezzeremo nel dettaglio gli immensi tesori della Tuscia attraverso lezioni itineranti di disegno e pittura en plein air.

Lo studio dell’arte e i laboratori didatticici rappresentano il nostro fiore all’occhiello, ciò di cui ci occupiamo principalmente come scuola presente sul territorio da 26 anni.

Domenica 27 giugno 2021 torneremo sul lago di Bolsena, stavolta occupandoci del borgo di Marta.

Sarà la nuova tappa di un ciclo di appuntamenti che mira ad approfondire la tematica del disegno dal vero, nonché a sensibilizzare l’utenza sulla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico della Tuscia.

Trascorreremo insieme con i nostri allievi molte ore piacevoli, disegnando e dipingendo dal vero, sarà possibile comprendere come applicare le regole della prospettiva e come iniziare piano piano a coordinare nel modo giusto occhi, cervello e mano per un buon disegno disinvolto.

Abbiamo iniziato il 30 maggio con i vicoli suggestivi e panoramici di Capodimonte, sempre sul lago di Bolsena, poi il 13 giugno è stata la volta della magnifica Tuscania, preziosissima perla rara della civiltà etrusca, nonché della storia medioevale e rinascimentale dell’Alto Lazio ed ora ci prepariamo per conoscere ed apprezzare meglio Marta.

Per gli amici che seguono le nostre attività da fuori Viterbo e provincia, diamo alcune brevi notizie anche su questo incantevole luogo.

Principale e attivo porto del Lago di Bolsena, è un caratteristico villaggio di pescatori.

Sorge a m. 314 sul livello del mare, precisamente nella sponda meridionale del più grande lago vulcanico d’Italia, 23 km a NW dal capoluogo Viterbo.

Marta offre al visitatore appasionato di luoghi ricchi di storia, un delizioso centro medievale, risalente al 700 d.c circa.

Caratterizzato da bellissimi vicoli e piazzette, è arroccato attorno alla Torre ottagonale dell’Orologio, unica parte restante di un nobile edificio del XIII secolo, a sua volta costruito, secondo la leggenda, con i resti dell’antica Bisenzio.

A ridosso del borgo antico, un tranquillo lungolago ombreggiato da platani, ideale per riposanti passeggiate, una lunga spiaggia e un porticciolo che dà riparo a piccoli natanti nonché alle caratteristiche barche dei pescatori.

La cittadina è nota per un’ottima cucina, il vino DOC Cannaiola e per la “Barabbata”, bellissima e suggestiva festa popolare.

Per un’intera giornata il centro storico di Marta sarà la nostra nuova location.

Dalle 9 alle13 e poi dalle 16 alle 20 lo trasformeremo in un suggestivo atelier a cielo aperto!

Le sessioni di disegno dal vero sono aperte ad un numero massimo di 15 partecipanti ciascuna.

In questi primi appuntamenti di riapertura degli eventi, esterni ai laboratori didattici che di norma si svolgono in sede, i posti saranno riservati prioritariamente agli allievi Next, per i protocolli anti covid-19, ma appena la situazione lo renderà possibile, apriremo anche al pubblico esterno.

INFO NEXT:

● STUDIO D’ARTE DI VITERBO

– Via Santa Giacinta Marescotti n.57 (traversa della strada Teverina, stesso vicolo degli uffici CISL).

01100

● STUDIO D’ARTE DI TUSCANIA (VT)

– Piazza Giacomo Matteotti n.12 (centro storico, ‘La Meridiana’, entrando da Porta Montascide).

01017

347 9468960

(anche Whatsapp)

338 9971528

(anche Whatsapp)

Next Scuola di Arti Visive