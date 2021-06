Studio e conservazione dei beni culturali: iscrizioni aperte per il “Training camp 2021” a Viterbo

NewTuscia – VITER BO – Una scuola di alta formazione sulla diagnostica non invasiva per i beni culturali rivolta a studenti e lavoratori del settore che vogliono diventare esperti delle più innovative tecniche scientifiche non invasive per lo studio e la conservazione dei beni culturali facendo esperienza sul campo. Sono aperte le iscrizioni per partecipare al Training Camp 2021, corso formativo a cadenza annuale, della durata di 6 giorni, che per questa edizione si intitola “Dalla diagnostica alla fruizione museale: le opere del museo del colle del duomo di Viterbo”. La scadenza per la presentazione delle domande è il 15 luglio 2021.

La scuola, che si terrà dal 7 al 13 novembre 2021, presso il Museo del Colle del Duomo di Viterbo (VT), è organizzata da INFN-CHNet (Laboratori Nazionali di Frascati e Firenze), dall’Università della Tuscia, e dalla la società ARCHEOARES srl, è finanziata dalla Regione Lazio nell’ambito del Distretto Tecnologico Beni e Attività Culturali (DTC-Lazio).

Come si svolge

Il Training Camp è un corso formativo della durata di sei giorni, articolato in didattica frontale e esercitazioni pratiche, con lo scopo di approfondire il ruolo delle indagini diagnostiche per risolvere questioni legate alla conoscenza dei materiali, ai fenomeni di degrado, all’autenticazione delle opere e al monitoraggio dell’intervento conservativo.

Il corso è rivolto agli studenti dei corsi di laurea, laureati o liberi professionisti provenienti dal settore della conservazione, restauro e fruizione dei beni culturali per un massimo di 20 partecipanti.

Tecniche diagnostiche utilizzate – Imaging Multispettrale (HMI) a cura di Università degli Studi della Tuscia Spettroscopia Raman, a cura del Centro Ricerche ENEA di Frascati Spettroscopia infrarossa in trasformata di Fourier (FT-IR) a cura di Istituto Nazionale di Fisica Nucleare-Laboratori Nazionali di Frascati Mapping di fluorescenza dei raggi X (XRF) a cura di Istituto Nazionale di Fisica Nucleare-Sezione CHNet di Firenze

Per maggiori info: http://dafne-light.lnf.infn.it/traingn-camp-2021-call-for-application/