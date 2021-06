NewTuscia – VITERBO – L’atleta viterbese Milena Marchini del team Biagioni ha vinto nella categoria bikini over 40 dei mondiali Cibb a Bologna.

Con il terzo mondiale in tasca, l’atleta si allena ogni giorno alla palestra Metamorphosys, facendo della locuzione mens sana in corpore sano il suo mantra: impegno, costanza e uno stile di vita che vede lo sport e la sana alimentazione come priorità.