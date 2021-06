“I fiori sul tufo Orte”: ripulita Terrazza Giardino

di Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – In questi giorni i volontari de “I fiori sul tufo di Orte” hanno ripulito la terrazza giardino nel Centro Storico, estirpato erbacce, rimosso immondizia, potato le piante e innaffiate.

Il gruppo Opera per puro spirito cittadino, per stare insieme e perché hanno dichiarato: ci siamo chiesti senza tanti giri di parole: Perché non curarlo di più?”

Senza polemica ne’ tanto meno presunzione, i volontari del verde pubblico chiedono a tutti i cittadini collaborazione nel rispettare questo lavoro e cercare di essere attenti a usare i cestini appositi, sia per i rifiuti che per gli escrementi canini e di non svuotare i vasi appena riempiti, per questo i vasi sono stati riempiti di terra perché erano stati svuotati.

Il gruppo “I fiori sul tufo di Orte” ringraziano tutti coloro che si sono resi disponibili e tutti quelli che piano piano stanno arricchendo portoni, finestre e angoli di fiori! Il motto adottato e’ quello di J.F. Kennedy: “non chiederti cosa può fare il tuo paese per te, chiediti cosa puoi fare tu per il tuo paese”.