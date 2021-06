Eventi estivi e iniziative per Dante e Conclave: ancora qualche giorno per presentare proposte

NewTuscia – VITERBO – Ancora qualche giorno per partecipare all’avviso pubblico riguardante iniziative culturali e di spettacolo (teatro, musica, danza, cinema, eccetera – periodo luglio/ottobre 2021), iniziative dedicate al settimo centenario della morte di Dante Alighieri e ai 750 anni del conclave più lungo della storia (periodo luglio/dicembre 2021). Per la presentazione delle proposte c’è tempo fino al prossimo 27 giugno. Ad oggi l’importo complessivo stanziato ammonta a 145mila euro, di cui 120mila euro destinati alle iniziative estive e 25mil a a quelle per i due anniversari. Tale importo potrà essere implementato. A ricordarlo è l’assessore alla cultura e al turismo Marco De Carolis. La richiesta dovrà pervenire, con le modalità e le tempistiche indicate nell’avviso, esclusivamente tramite posta elettronica certificata da inviare all’indirizzo protocollo@pec.comuneviterbo.it e potrà essere presentata da enti pubblici e privati, associazioni, cooperative, comitati, fondazioni. La domanda potrà essere presentata da soggetti operanti nel territorio comunale, per la realizzazione di spettacoli e iniziative turistico-culturali esclusivamente in presenza e coerenti con le tematiche indicate. Le iniziative saranno valutate da una apposita commissione, che redigerà una graduatoria. La stessa sarà pubblicata sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente entro il mese di luglio 2021.

“Due grandi ricorrenze, in questo 2021, che vedono protagonista la nostra città – ha sottolineato l’assessore De Carolis -. I 700 anni dalla morte di Dante, ricorrenza celebrata con numerose iniziative in tutta Italia. Viterbo vuole onorare il sommo poeta anche per l’attenzione che ha rivolto ai luoghi della nostra città. E l’altro anniversario, 750 anni dal conclave più lungo della storia, avvenuto proprio a Viterbo. L’avviso riguarda inoltre le iniziative culturali e di spettacolo per i mesi estivi”.

La versione integrale è consultabile sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it > settori e uffici > settore III > avvisi pubblici cultura turismo e sport o direttamente al link https://www.comune.viterbo.it/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-relative-ad-iniziative-culturali-e-di-spettacolo-e-per-iniziative-turistico-culturali-per-anniversari-danteschi-e-del-conclave-anno-2021/ Ulteriori informazioni in merito all’avviso e alle modalità di compilazione dei modelli potranno essere richieste al settore III del Comune di Viterbo, all’indirizzo di posta elettronica segreteriasettorecultura@comune.viterbo.it.