Collezioni di scarpe da lavoro e calzature antinfortunistiche Diadora

NewTuscia – Quando si parla di scarpe antinfortunistiche, ci si riferisce ad un tipo di calzature ideate per soddisfare le esigenze di chi svolge una professione che può comportare situazioni di rischio, con conseguenze anche piuttosto serie.

In base al contesto di utilizzo, le s carpe da lavoro finalizzate alla protezione e alla prevenzione dagli infortuni, possono rispondere a determinati requisiti, quali possono essere la suola in materiale andisdrucciolo o antiperforazione, le doti di isolamento nei confronti delle scariche elettriche, la presenza di rinforzi interni in acciaio per evitare danni da schiacciamento, l’uso di rivestimenti in grado di sopportare le sostanze corrosive, gli acidi o le alte temperature.

Come è evidente, la varietà di scarpe antinfortunistiche è molto ampia, e si può dire che ad ogni professione corrisponda un modello specifico, che possa garantire la massima protezione e ridurre al minimo le conseguenze di eventuali incidenti.

Per proteggersi adeguatamente, è importante scegliere solo scarpe di alta qualità, corrispondenti agli standard produttivi previsti dalla normativa di riferimento per i dispositivi di protezione professionali.

Il catalogo scarpe da lavoro Diadora offre un’ampia varietà di modelli, adatti ad affrontare qualsiasi situazione di lavoro, sia in un contesto professionale che per quanto riguarda attività di fai da te e hobbistica.

Le caratteristiche tecniche delle calzature antinfortunistiche

Come abbiamo visto, le scarpe antinfortunistiche sono calzature speciali, il cui ruolo è quello di proteggere il piede dal rischio di incidenti di vario genere, dalla caduta di oggetti pesanti all’utilizzo di attrezzi e utensili, così come da ulteriori situazioni di rischio, dalla corrente elettrica alle fonti di calore.

Generalmente, le scarpe da lavoro antinfortunistiche sono caratterizzate dalla presenza di vari rinforzi in metallo, sia nella tomaia che nella suola.

In relazione al tipo di attività a cui si riferiscono, possono offrire diversi livelli di sicurezza, si può comunque dire che per la maggior parte siano impermeabili, antiscivolo e isolanti nei confronti della corrente elettrica e delle fonti di calore.

La normativa di riferimento prevede comunque diverse classi di calzature, con elementi protettivi relativi sia all’attività svolta, sia a sostanze e materiali con cui si viene a contatto.

Proteggersi dagli infortuni con stile e comfort

Chi è costretto ad indossare le scarpe antinfortunistiche, non deve certo rinunciare al comfort né allo stile.

Sul mercato si trovano brand piuttosto noti che propongono calzature di sicurezza dalle ottime doti antinfortunistiche e, al contempo, dal design sportivo e raffinato.

Un esempio tipico sono le scarpe da lavoro Diadora, i cui modelli sono del tutto simili, esteticamente, alle scarpe da running prodotte dal celebre marchio, con certificazione antinfortunistica, dotate di punta interna in alluminio, plantare a carboni attivi e proprietà di idrorepellenza, resistenza e traspirabilità.

Le collezioni di calzature da lavoro Dike comprendono anche graziosi modelli femminili, antiscivolo e antiperforazione, dal gusto raffinato e trendy.

Un altro marchio che offre ottime scarpe antinfortunio è U-Power, nelle cui collezioni si trovano calzature dal look sportivo, piacevole e colorato, con il valore aggiunto di una tecnologia speciale in grado di offrire una straordinaria traspirabilità.