Aggiornamenti sul guasto tecnico all’impianto Ecologia Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Si ricorda che, a causa di un guasto tecnico agli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti di Ecologia Viterbo, fino al prossimo 26 giugno compreso, non sarà possibile conferire rifiuti ingombranti al centro comunale di raccolta a Grotte Santo Stefano. Fino a tale data inoltre resta sospesa la rimozione degli ingombranti abbandonati, anche vicino le isole di prossimità.

Continua a essere garantito, invece, anche in questi giorni, il ritiro domiciliare ingombranti su prenotazione, in quanto non ancora esaurita la volumetria disponibile nei cassoni. Ad oggi è confermata la raccolta stradale straordinaria ingombranti al Riello di domenica 27 giugno. Ulteriori ed eventuali aggiornamenti saranno forniti anche attraverso il sito istituzionale del Comune di Viterbo (e pagina Fb Comune di Viterbo Informa) e quello di Viterbo Ambiente.