Oggi scatta il quadrangolare del centenario della Flaminia Civita Castellana calcio

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Oggi scatta il quadrangolare del centenario del calcio a Civita Castellana. Quattro le formazioni che parteciperanno all’appuntamento per ricordare lo storico traguardo raggiunto dal calcio civitonico ; Flaminia calcio, Jfc Civita Castellana, Civita Castellana calcio e Sassacci. Le prime due gare (lunedi e martedi) con inizio alle 19 si disputeranno al campo Casciani- Baccanari, la finale è stata programmata al Madami con inizio sempre alle 19 e al termine si svolgeranno le premiazioni. Saranno consegnati dei ricordi ad ex calciatori del Civita Castellana.

In tribuna saranno presenti, Alessandro Tuia ( Lecce), Leonardo Sernicola (Spal) e Massimo Cataldi (preparatore dei portieri del Verona) che commenteranno in diretta le gare insieme al maestro- giornalista Danilo Corazza. In pratica sarà un festa del calcio locale. La gara inaugurale sarà quella tra il Sassacci e il Civita Castellana calcio. Martedi si confronteranno la Jfc Civita Castellana e la Flaminia calcio. Prosegue con successo la mostra “un secolo di azzurro” presso il centro commerciale di piazza Marcantoni dove è possibile vedere da vicino la Coppa Rimet e la Coppa del Mondo e le maglie della nazionale italiana di calcio. Resterà aperta fino a sabato.