Incendi: presentata questa mattina campagna estiva Aib 2021 regione Lazio

IN CAMPO 286 ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, 668 MEZZI, 7 ELICOTTERI E 700 NUOVI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE ABILITATI ALLE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO

NewTuscia – ROMA – Presentata questa mattina presso la Casa della Sicurezza della Regione Lazio la nuova Campagna estiva AIB 2021 (Antincendio Boschivo) sul territorio regionale. La Campagna estiva AIB che sarà attiva dal 15 giugno al 30 settembre prevede la messa in atto di tre protocolli distinti tra Agenzia Regionale di Protezione Civile del Lazio con Prefettura di Roma e Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Regionale Lazio, con il Comando Regione Carabinieri Forestale, infine, con il Dipartimento Sicurezza e Protezione civile di Roma Capitale.

Numerose le iniziative messe in campo per la lotta e la repressione degli incendi come ad esempio il potenziamento della Sala Operativa Regionale, del dispositivo dispiegato sul territorio (DOS e squadre AIB), delle strutture di coordinamento (SOR RM, SOP RM, SOP LT), attività di pianificazione dell’emergenza regionale e formazione dei volontari ai fini della specializzazione AIB.

Nel periodo di massima pericolosità l’attività del Comando Carabinieri Forestale garantirà l’operatività h24 attraverso la presenza in SOUP (Sala Operativa Unificata Permanente) di proprio personale, rafforzerà la propria organizzazione sul territorio e organizzerà le attività di controllo finalizzate alla prevenzione. L’accordo operativo con Roma Capitale stabilisce, infine, che gli incendi che si verificheranno all’interno e sulle pertinenze stradali del Grande Raccordo Anulare saranno di competenza proprio di Roma Capitale, mentre restano esclusi i Parchi Regionali e le Riserve Naturali Regionali dove l’attività di lotta agli incendi resta di competenza dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile.

Una vera e propria flotta formata da 286 organizzazioni di Volontariato (46 FR, 39 LT, 15 RI, 155 RM, 31 VT), con 668 mezzi della Protezione civile regionale sarà operativa nelle operazioni di spegnimento, previsto, inoltre, lo schieramento di ben 7 elicotteri (3 a Roma e provincia, 2 a Latina e provincia, 1 a Frosinone e provincia e 1 a Viterbo e provincia) e 700 nuovi volontari formati per le operazioni di spegnimento che entreranno in azione a partire dai primi giorni di luglio. “Nel Lazio – ha detto Carmelo Tulumello, direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione civile del Lazio – stiamo facendo un grandissimo lavoro di collaborazione tra Enti locali con la regia della Prefettura di Roma per cercare di contenere gli effetti del fenomeno incendi, un lavoro condiviso e armonico tra tutte le amministrazioni interessate.

Si tratta di un fatto culturale ed è necessaria proprio una cultura della prevenzione, oltre che l’adozione dei giusti comportamenti. Un sentito ringraziamento va fin da subito a tutti i volontari che si prodigheranno nelle attività di controllo ed eventualmente di spegnimento degli incendi”. Alla presentazione della nuova Campagna estiva AIB 2021 della Regione Lazio hanno partecipato il Colonnello Giuseppe Persi, Comandante del Gruppo Carabinieri Forestali di Latina, Giovanni Nanni, direttore regionale dei Vigili del Fuoco, Giuseppe Morabito del Dipartimento Sicurezza e Protezione civile di Roma Capitale, Marco Lorentini, presidente del Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile del Lazio.