Giornate di accoglienza a Unitus: i Dipartimenti aprono le porte alle future matricole

NewTuscia – VITERBO – I Dipartimenti dell’Università della Tuscia aprono le porte ai neodiplomati per assisterli nell’orientamento prima delle vacanze estive con un intenso calendario di ‘giornate di accoglienza’, in presenza e su prenotazione, in tutti i poli didattici dell’Ateneo: Viterbo, Civitavecchia e Rieti. “È una opportunità importante per arrivare con calma, evitando decisioni affrettate, alla scelta del percorso universitario già prima dell’Open Day di settembre” commenta Claudio Carere, Delegato del Rettore per l’orientamento.

Nel rispetto di tutte le norme di sicurezza legate alla pandemia, le future matricole avranno finalmente l’occasione di visitare fisicamente gli spazi dei dipartimenti, aule, biblioteche, attrezzature e laboratori, e di interagire con docenti e studenti per comprendere l’offerta formativa e i servizi agli studenti offerti da Unitus per le matricole che quest’anno si iscriveranno a uno dei 40 corsi di laurea dell’Ateneo viterbese. Le 33 giornate in programma, appena iniziate, si stanno svolgendo in un’ampia finestra temporale che terminerà il 20 luglio proprio per consentire la partecipazione a tutti gli studenti, anche quelli ancora impegnati con gli esami di stato, ed evitare assembramenti. Le future matricole possono prenotarsi online nella sezione “Eventi di orientamento” del sito web unitusorienta.unitus.it, che consente di raccogliere tutte le informazioni utili per conoscere l’offerta formativa. Coloro che non potessero visitare fisicamente i Dipartimenti, possono prenotare un colloquio conoscitivo personalizzato attraverso il form disponibile all’indirizzo:

http://unitusorienta.unitus.it/orientamento-digitale/

Per immatricolarsi a Unitus è necessario sostenere il test d’ingresso, che l’Università della Tuscia consente di sostenere da casa a distanza e gratuitamente. Il test di ingresso è differente a seconda del corso di laurea al quale ti vuoi iscrivere. Per le 3 macroaree, umanistico-sociale, scientifico-tecnologica, economica, i prossimi appuntamenti saranno il 7 e il 21 luglio, per il corso di laurea ad orientamento professionale in Produzione sementiera e vivaismo il 12 luglio e, infine, per Ingegneria Industriale e il nuovo corso in Design per l’Industria Sostenibile e il Territorio il 14 luglio-

Tutte le informazioni per prenotarsi ai test di ingresso sono disponibili qui: http://unitusorienta.unitus.it/come-accedere/test-di-ingresso/.