Pestaggio in via della Pettinara, Vestri e Montabotti in appello

NewTuscia – VITERBO – Compariranno oggi davanti alla Corte d’Appello di Roma i due giovani imputati del sanguinoso pestaggio in via della Pettinara circa un anno e mezzo fa.

Roberto Vestri e Michele Montabotti, che hanno beneficiato dello sconto di pena previsto dal rito abbreviato, sono stati condannati in primo grado ad una provvisionale di 70mila euro e ad 8 anni e 8 mesi per tentato omicidio in seguito al quale, avvenuto durante una tentata rapina, la vittima è rimasta in coma per un periodo. La comparizione di oggi davanti ai giudici di secondo grado riguarda una riforma della sentenza, basata sulle affermazioni di non intenzionalità; non volevano uccidere.

I fatti risalgono al 13 ottobre 2019; come hanno mostrato i filmati della telecamera di videosorveglianza da cui sono stati incastrati, durante la serata i due ormai poco più che ventenni, hanno colpito con un pugno alla testa e con un calcio al volto il 58enne Gioavanni Maria Farina causandogli danni permanenti.

L’uomo era stato trasportato a Belcolle e sottoposto ad un delicato intervento chirurgico da cui era uscito in coma vegetativo. E’ stato rimesso dall’ospedale solo al’inizio del 2020 riportando comunque una compromissione neurologica delle funzioni essenziali come coscienza, linguaggio e motilità.

A distanza di circa due mesi Montabotti aveva fatto recapitare una lettera di scuse alla vittima in ospedale in cui chiedeva scusa.