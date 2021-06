“Luce Nuova sui fatti” chiude la prima stagione televisiva con numeri da record

NewTuscia – VITERBO – Fare un bilancio finale di una stagione televisiva è quanto mai difficile, anche se importante. “Luce Nuova sui fatti” è la trasmissione tematica d’approfondimento di Tele Lazio Nord che nasce da NewTuscia Italia per colmare un vuoto che, di fatto, a nostro giudizio esisteva nell’informazione della Tuscia. Tele Lazio Nord ha avuto il merito di riportare a Viterbo e provincia la Tv con un palinsesto vincente e, l’approfondi mento, è uno degli ambiti informativi più importanti.

In 24 puntate abbiamo totalizzato circa 160 mila spettatori tra Web e Tv e poco meno di 60 mila visualizzazioni facebook, Numeri importanti per un format nuovo e basato su una sezione informativa a settimana specifica con un tema portante per tutta la puntata e ospiti esperti che approfondiscono i vari fatti.

Luce Nuova sui fatti nasce nella Tuscia ma tratta temi di portata nazionale che vengono poi attualizzati nel Viterbese e nel Lazio. Questa modalità di fare informazione, comparativa ed integrata con la presenza fissa di esperti, ha lo scopo di approfondire realmente i vari fatti e di dare un taglio “scientifico” alle puntate.

I Vip che hanno dato il loro saluto nell’ultima puntata (Vittorio Sgarbi, Maria Giovanna Elmi, Biagio Izzo, Nadia Bengala, Amedeo Goria, Alice Sabatini, Marina Baldi, il comico Geppo, Ovidio Martucci, Silvia Giansanti) e che hanno partecipato e contribuito a fare crescere un programma locale ma legato anche al regionale ed al nazionale, sono la testimonianza di un lavoro di redazione con tinuo e volto a fare di Luce Nuova sui fatti un riferimento anche nel panorama dello spettacolo. L’ambizione non nascosta è quella di diventare la trasmissione d’approfondiumento più seguita del Lazio.

I due conduttori Gaetano Alaimo ed Arianna Cigni si sono conosciuti per caso ma sono riusciti a unire due mondi, il giornalismo e l’intrattenimento-spettacolo, che formano, di fatto, l’ossatura della trasmissione. Un grazie va ai due opinionisti fissi, Wanda Cherubini e Stefano Stefanini, che hanno rappresentato il valore aggiunto del programma e ad Edoardo Ciccarelli, con cui la cronaca locale è stata approfondita “sul campo”. Grazie quindi a tutto lo staff di Luce Nuova sui fatti, dai collaboratori esterni alle ragazze social, dai fotografi al grafico passando per l’addetta marketing: tutti hanno contribuito a questo risultato.

Un grazie particolare va all’editore Riccardo Scifo per averci permesso di proporre un format complesso ma vincente, al coordinatore di redazione Gianmaria Santucci, sempre disponibile, ed alla regia, senza la quale nessuna puntata sarebbe stata possibile. Ma il grazie più grande va alle decine di migliaia di persone che ci hanno seguito: a loro va la nostra promessa che, da settembre, torneremo con tante novità e con ancora più voglia di fare bene.

Buona estate!

“Luce Nuova sui fatti” va in onda ogni giovedì alle 21 in diretta su Tele Lazio Nord (canale 629 Dtt, ora visibile da tutto il Lazio), sulle pagine facebook di NewTuscia.it, Luce Nuova sui fatti di NewTuscia.it-TLN, Viterbonews24.it, Tusciatimes, Lafune, Lacittanews e sul circuito TLN.

Per informazioni e partecipare: 340/9409572 – lucenuovasuifattitln@libero.it