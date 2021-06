Insediamento nuovo Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

A seguito delle elezioni tenutesi il mese scorso per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Viterbo e Provincia in data 12.06.2021 si è tenuto il primo Consiglio con il quale sono state ratificate le cariche previste dallo statuto dell’Ordine degli Architetti P. P.C. di Viterbo e Provincia.

Con l’unanimità dei voti sono stati eletti nella figura di Presidente l’Arch. Giorgio Saraconi, Vicepresidente l’Arch. Valentina Trapé, Segretario l’Arch. Simona Di Stefano e Tesoriere l’Arch. Francesca Pontani, i colleghi consiglieri sono Arch. Wiliam Angelini, Arch. Elisa Fochetti, Arch. Laura Pacini, Arch. Piergiorgio Pagliaccia, Arch. Divina Prugnoli, Arch. Roberto Rocchi e l’Arch. Jr. Fabrizio Morera in qualità di rappresentante della Sez. B.

Il Presidente, Architetto Giorgio Saraconi, esprime un sincero ringraziamento nei confronti dei nuovi Consiglieri per la fiducia espressa e perché è certo che tutti saranno, ognuno con le proprie competenze, parte attiva dell’attività dell’Ordine nei prossimi quattro anni. Un doveroso ringraziamento va ancora a chi faceva parte del consiglio uscente, rappresentati dall’Architetto Silvia Laurenti, per quanto fatto nei 4 anni passati in difesa della professione e dei professionisti.

Si avvia dunque un percorso di quattro anni nel quale sarà continuo l’impegno da parte di tutti Noi nei confronti dei Nostri Colleghi e della Nostra Professione, le porte dell’Ordine rimangono aperte a tutti gli iscritti ai quali chiediamo la massima partecipazione alla vita Ordinistica. Rimane intesa la collaborazione di questo Consiglio con tutti gli altri Ordini Provinciali e Nazionali, gli Enti Comunali e Sovracomunali e le Associazioni di Categoria che chiederanno il nostro sostegno.

Nelle prossime settimane si procederà al rinnovo degli importanti organi paralleli al Consiglio dell’Ordine che sono il Consiglio di Disciplina, le Commissioni e i Gruppi di Lavoro.

Il Consiglio dell’OAPPC di Viterbo e Provincia