Ancora truffe sul web: due persone identificate e denunciate

NewTuscia – RIETI – Continuano i tentativi di truffa attraverso il web, da parte di persone che non si fanno scrupoli di alcun genere.

Grazie alla denuncia sporta da due malcapitati, i Carabinieri della Stazione di Poggio San Lorenzo, dopo un certosino lavoro, sono riusciti ad identificare gli autori di due distinte truffe, deferendo in stato di libertà un cittadino nigeriano A.I.N. di anni 40, residente a Torino, che, con artifizi e raggiri, dopo aver istaurato un’amicizia attraverso i social network con la parte offesa, si fingeva un militare di un esercito straniero e riusciva a convincere la vittima che le avrebbe inviato un pacco contenete un premio in dollari ricevuto a seguito di una missione svolta all’estero; ovviamente, al momento del ritiro, riferiva che il pacco si trovava bloccato alla dogana, convincendo l’ingenuo interlocutore ad effettuare un bonifico bancario di euro 1700,00 per lo sblocco.

A seguito dello sviluppo investigativo di un’altra denuncia, i predetti militari deferivano in stato di libertà un cittadino italiano, P.R. di anni 65, il quale con artifizi e raggiri, dopo aver istaurato un’amicizia con la parte offesa, tramite l’utilizzo di un sito di incontri, faceva credere di avere gravi problemi economici legati a cure mediche a cui si doveva sottoporre la propria figlia, riuscendo ad ottenere vari bonifici bancari, per un importo di circa 6.000,00.