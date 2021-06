Si trasmette nota del sindaco Giovanni Maria Arena in merito ai blackout in alcune zone del territorio comunale.

NewTuscia – VITERBO – In queste ore ci sono delle zone del territorio comunale senza energia elettrica. Si tratta di via Lega dei Dodici Popoli, via F. Baracca, viale Trento, il quartiere Santa Lucia, la strada provinciale Teverina, Bagnaia. Ho preso contatti con i responsabili di E-distribuzione, i quali mi hanno riferito che entro le ore 11 di questa mattina sarà ripristinato il servizio di energia elettrica.

Giovanni Maria Arena

Sindaco di Viterbo