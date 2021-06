Messa in sicurezza Viale dei Pini a Pescia Romana

NewTuscia – PESCIA ROMANA (MONTALTO DI CASTRO) – Sono iniziati i lavori straordinari di ripristino del manto stradale di Viale dei Pini a Pescia Romana. Questo primo intervento riguarda l’asfaltatura per rendere più agevole e in sicurezza la viabilità. Successivamente, dopo l’estate, sarà completato l’intervento dando esecuzione al progetto di riqualificazione com plessiva dell’area.

«Stiamo intervenendo in somma urgenza prima di concludere l’iter amministrativo con la Provincia che porterà al definitivo passaggio di proprietà al Comune della strada stessa – dichiara il vicesindaco Luca Benni -. Il progetto definitivo di riqualificazione di Viale dei Pini è pronto ed è già stato approvato dall’amministrazione comunale – conclude Benni – ma essendo l’intervento molto complesso attenderemo la fine della stagione estiva per non arrecare ulteriori disagi durante le lavorazioni».

MODIFICHE TEMPORANEE ALLA VIABILITÀ

Con l’ordinanza n.98 del 16 giugno 2021, il Corpo di Polizia Locale ha disposto la chiusura al traffico veicolare di Viale Dei Pini (Strada provinciale di Pescia Romana) nel tratto compreso dall’intersezione con Via dei Lillà fino all’intersezione di Via dei Tigli, dalle ore 7:00 del giorno 17/06/2021 e fino al termine dei lavori; l’istituzione divieto di sosta e doppio senso di marcia su Via dei Lillà, dalle ore 7:00 del giorno 17/06/2021 e fino al termine dei lavori.

È stata inoltre disposta la sospensione temporanea della circolazione nei restanti tratti stradali, in base allo stato di avanzamento dei lavori.

È consentito altresì il transito ai soli residenti in Viale dei Pini per raggiungere le proprie abitazioni e ai clienti delle attività commerciali insistenti su detta via, rispettando le prescrizioni a mezzo cartellonistica posizionata dalla ditta esecutrice dei lavori all’inizio ed a fine cantiere.