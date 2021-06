I migliori regali di laurea per uno studente di giurisprudenza

NewTuscia – Vogliamo oggi approfondire l’argomento relativo ai regali per laurea, scegliendo il pensiero più adatto per ogni settore.

Nel momento di decidere cosa poter regalare ad un nostro caro che ha conseguito la laurea in giurisprudenza, dobbiamo innanzitutto fare qualche considerazione.

Dobbiamo in primo luogo decidere se vogliamo che il nostro regalo rappresenti un ricordo da portare con sé nel tempo o se preferiamo un presente da utilizzare nel prosieguo della professione.

Regali hi-tech:Portatile, tablet e smartwatch

Tra i regali laurea sicuramente più importanti di questa categoria, troviamo tablet e pc portatile, strumenti essenziali per chi esercita la professione in ambito legale.

Pensiamo alla praticità del tablet da portare comodamente in borsa, e all’utilità del portatile, ad esempio un mini-notebook, che possiede le funzioni di un pc.

Possiamo personalizzare entrambi con una cover da scegliere in base ai propri gusti.

Per chi ha scelto un regalo che punta all’ulilità, possiamo consigliare anche la scelta di una lampada realizzata a forma di libro.

Sarà un oggetto da collocare nell’ambiente dello studio, e a seconda del modello scelto potrà essere usata come lampada a terra, da tavolo o da soffitto.

Esistono lampade con tecnologie avanzate con batterie integrate ricaricabili e dotate di cavo USB.

Un altro regalo esclusivo può essere una penna stilografica da personalizzare.

È possibile scegliere tra i marchi più noti e preziosi, oppure tra altri di ottima realizzazione oscillando tra varie fasce di prezzo, adatte a tutte le esigenze.

Anche i diversi materiali utilizzati per la realizzazione permettono di scegliere tra molteplici tipologie.

Altra ottima idea per un regalo è uno smartwatch, ideale per poter organizzare la propria giornata lavorativa.

Regali per neolaureati in giurisprudenza: accessori e abbigliamento

Un accessorio di grande utilità da tenere in considerazione é anche la borsa da lavoro per il neo laureato in giurisprudenza.

In commercio si trovano svariati tipi di borse, da quelle più classiche a quelle dei marchi più noti e di tendenza.

Un altro regalo estremamente importante da segnalare, è un abito confezionato su misura in sartoria, che conferisce un tocco di esclusività e ricercatezza alla prossima attività lavorativa del neolaureato.

Ideali per accompagnare l’abito di sartoria possono essere una coppia di gemelli in oro bianco personalizzati, accessorio che dona grande eleganza.

Sempre per chi é orientato verso un oggetto prezioso, da ricordare nel tempo, si potrà scegliere tra ciondoli, bracciali o altro, personalizzando il pensiero in base alle caratteristiche della persona.

Regali di laurea con costo medio

Dobbiamo comunque ricordare che possiamo optare anche per regali di minor valore, che comunque sono di grande utilità e renderanno felice il neolaureato.

Tra questi possiamo ricordare l’agenda personalizzata, dove poter annotare tutti gli appuntamenti della giornata.

In commercio ne possiamo trovare numerose tipologie, da scegliere in base alle caratteristiche del destinatario:si può scegliere un’agenda in stile classico, oppure di quelle esclusive, artigianali o rilegate in pelle.

Uno dei regali di laurea più comuni che non possiamo dimenticare è senz’altro il Codice Civile.

Per non incorrere nella banalità o in un regalo doppio, sarà opportuno cercare un volume che si distingua dagli altri, magari per una rilegatura particolare, che renda il regalo speciale e personalizzato, nonostante il costo contenuto.

Possiamo davvero affermare che le idee regalo per un neolaureato in giurisprudenza sono molteplici, per tutti i gusti e alla portata di tutti.