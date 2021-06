Enrico Forte (Pd): inoltrata richiesta per cittadinanza onoraria di Latina a Patrick Zaki

NewTuscia – LATINA – «In questi giorni Patrick Zaki ha compiuto 30 anni. Un compleanno che lo studente ha vissuto da prigioniero politico, nelle carceri egiziane. Ormai oltre 500 giorni da incubo per Patrick, un ragazzo che non può essere lasciato solo e che le istituzioni hanno il dovere di sostenere, anche solo in maniera simbolica.

E’ con questo spirito, e raccogliendo l’invito arriva da più parti, come il movimento delle Sardine che si è mobilitato recentemente a Bologna, ho depositato stamane in comune la richiesta che venga data la cittadinanza onoraria di Latina a Patrick Zaki, nella speranza che venga colto il valore umaninario e di solidarietà da parte della nostra città».

Lo dichiara il consigliere comunale e regionale del PD Enrico Forte.