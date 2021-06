Città in festa, venerdì 18 giugno arriva la 1000miglia

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – La 1000Miglia fa tappa a Civita Castellana. La storica manifestazione automobilistica vedrà sfilare decine d’auto d’epoca per le vie della città, per la gioia di grandi e bambini. Venerdi 18 giugno, a partire dalle 7 del mattino, Ferrari d’annata e modelli esclusivi del passato attraverseranno via Flaminia – con un passaggio sotto l’ospedale Andosilla -, via Ferretti, corso Bruno Buozzi (ma nel senso di marcia opposti rispetto a quello regolare), piazza Matteotti, via Garibaldi, piazza del Duomo (qui ci sarà una sosta degli equipaggi per il controllo del timbro), via Roma e poi di nuovo via Flaminia.

Tra il pubblico saranno distribuite bandierine da sventolare per salutare auto e piloti. Per Civita Castellana si tratta di uno spettacolo inedito, di buon auspicio per la ripartenza dopo mesi di difficoltà. “L’estate è appena iniziata ma sta già portando molte occasioni per passare qualche ora spensierata – afferma il sindaco Luca Giampieri -.

Il passaggio sul nostro territorio della 1000Miglia è certamente tra gli eventi più prestigiosi e regala a Civita una grande visibilità”. Durante il passaggio della 1000Miglia nelle zone interessate sarà vietato il traffico veicolare, per tutta la durata della manifestazione. Si ricorda ai cittadini che si potrà assistere alla sfilata delle auto d’epoca rispettando le norme anti Covid-19, con obbligo di indossare la mascherina.