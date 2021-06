Il Tarquinia Calcio guarda alla stagione 21/22

Riccio con Pipponzi alla guida dell’Under 15 Riccio con Pipponzi alla guida dell’Under 15

NewTuscia – TARQUINIA – Il Tarquinia Calcio è pronto ad affacciarsi alla nuova stagione, quella che si spera possa segnare un definitivo ritorno alla vita (anche calcistica) pre-Covid.

Il lavoro svolto dalla dirigenza e dal settore tecnico in queste settimane è infatti il sintomo di un desiderio: quello di proseguire sulla strada intrapresa in questi anni e guardare con ambizione al futuro, partendo – come da storica filosofia della società blugranata – da un settore giovanile animato da competenze, passione e valori.

I primi nomi svelati tra quelli che formeranno lo staff tecnico dell’anno calcistico 2021/2022 sono quelli dei staff che seguirà i ragazzi nati nel 2007 (la futura Under 15): parliamo di mister Giuliano Riccio, che sarà affiancato dal suo fedelissimo Lorenzo Pipponzi.

Resi noti i primi due tasselli, nei prossimi giorni – squadra per squadra – saranno presentati gli staff tecnici, le novità e i progetti sportivi per l’intero arco del settore giovanile, frutto di un lavoro di programmazione attivatosi da tempo.

C’è entusiasmo, insomma, quello che deriva dal rivedere i ragazzi poter giocare sul campo dopo tanta attesa, ma anche una rinnovata consapevolezza: quella di una società solida, capace di uscire con desiderio e organizzazione dalle difficoltà della pandemia e pronta non solo a ripartire, ma anche a rilanciare, con un progetto ambizioso di cui a breve saranno svelate tutte le sfaccettature.