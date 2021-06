Come Mobility Partner della 1000 Miglia, Waze aiuterà a migliorare la viabilità

Tappa 2 della 1000 Miglia 2021: Viareggio – Roma

NewTuscia – MILANO – Riceviamo e pubblichiamo. La 1000 Miglia giunge quest’anno alla sua 39ª edizione e rappresenta un momento di festa e celebrazione del motorsport e dell’automotive italiano, da sempre fiore all’occhiello per il Bel Paese. La competizione dal respiro internazionale richiama a sé ogni anno moltissimi partecipanti, produttori e spettatori da tutto il mondo.

Anche quest’anno, Waze contribuirà a rendere la viabilità più fluida e scorrevole nelle aree toccate dalla competizione, evitando la formazione di traffico e assembramenti. Infatti, scaricando gratuitamente l’app, gli automobilisti saranno supportati nei loro spostamenti nei pressi del tragitto toccato dalla gara dalle segnalazioni in tempo reale degli utenti attivi sul Waze e dal lavoro costante della community volontaria di Map Editor. Quest’ultima svolge un ruolo rilevante nell’aggiornamento delle mappe e dei dati relativi alle reti stradali che interessano le città in cui si svolge la competizione. Infatti, grazie ai costanti interventi operati in real time dalla community di Map Editor, sul sito e sull’app di Waze sarà possibile visualizzare le vie interdette al traffico con rispettivi orari di apertura e chiusura stradale.

In questa seconda tappa, con partenza da Viareggio e arrivo a Roma, Waze, si schiera insieme a 1000 Miglia al fianco della Scuderia del Portello, che parteciperà con la guest car storica Alfa Romeo 1900 TI già guidata da Clay Regazzoni, per sostenere il progetto “Mobilità senza barriere: disabilità e motorsport”. Il secondo equipaggio, sarà composto da Fabrizio Zugliano e Daniela Dal Col. Fabrizio Zugliano, che convive dall’età adolescenziale con una rara malattia degenerativa che lo costringe sulla carrozzina, è un ex pilota di rally con auto adattate per conducenti disabili.

Infine, Waze sosterrà il protocollo #covidsafe promosso da 1000 Miglia, rendendo visibili sull’app messaggi che incoraggeranno a rispettare le normative anti Covid-19 per tutta la durata della gara con lo scopo di tenere alta l’attenzione su questo argomento a tutela della salute di tutti i partecipanti della gara.

Tutte le informazioni saranno reperibili al link: https://www.waze.com/it/events.

L’app di Waze è disponibile gratuitamente per iOS e Android ed è possibile scaricarla da tutti i digital stores.

