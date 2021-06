Interporto Centro Italia Orte spa, approvato il bilancio 2020 e nominato il consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023

NewTuscia – ORTE – Si è tenuta ad Orte, l’assemblea ordinaria dei soci azionisti della Interporto Centro Italia Orte SpA.

All’ordine del giorno l’approvazione del bilancio esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2021-2023.

Altissima la partecipazione con azioni depositate oltre il 90 per cento del capitale sociale; la struttura proprietaria della società Interporto Centro Italia S.p.A. è suddivisa tra 10 soci, tra cui la Società Imprenditori Ortani s.r.l. con il 53,87%, la Soc. Finapi S.r.l. con il 28,69% e altri soci.

Tra questi vi sono soci istituzionali, quali il Comune di Orte con il 7,05%, la Provincia di Viterbo (6.04) e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale e soci privati, come la soc. Mercitalia Rail S.r.l. (Gruppo Ferrovie dello Stato SpA) e la Soc. ENGIE Servizi SpA (cofely).

La società Interporto Centro Italia S.p.A. a norma dell’art. 2359 del codice civile, comma 1, è soggetta all’attività di coordinamento, direzione e controllo da parte della Società Imprenditori Ortani s.r.l. – SIO S.r.l..

Approvato il bilancio 2020 dopo l’illustrazione del presidente e Amministratore Delegato Lorenzo Cardo.

Approvazione favorevole dell’assemblea dunque, da parte dei soci che hanno riconosciuto il lavoro svolto e apprezzato una gestione che ha portato a chiudere l’esercizio 2020 in utile.

L’assemblea all’unanimità ha confermato Presidente Lorenzo Cardo e nominato il consiglio di amministrazione per il triennio 2021-2023, così composto: Lorenzo Cardo con funzioni di presidente, Fernando Cinelli, Roberto Bececco, Carmelo Cardo e Alberto Brandani.

Il Consiglio di amministrazione ha confermato amministratore delegato Lorenzo Cardo attribuendogli le più importanti deleghe di gestione e di rappresentanza, nonché ha confermato Vice presidenti Fernando Cinelli e Roberto Bececco.

E’ stato nominato altresì il Collegio sindacale così composto: Massimo Grazini con funzioni di Presidente, Danilo Piersanti e Emiliano Barcaroli sindaci effettivi.

Soddisfazione è stata espressa dal Presidente e AD Cardo: “E’ stata un’assemblea molto partecipata e che si è tenuta in un clima positivo e collaborativo; abbiamo potuto constatare la solidità economica dell’azienda sempre più punto di riferimento fondamentale non solo per il centro Italia, ma anche per la logistica internazionale. Ringrazio tutti i soci e gli amministratori della società per la rinnovata fiducia accordatami”.

Interporto Centro Italia Orte SpA