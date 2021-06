Comune di Viterbo cerca capannone da acquisire in locazione

NewTuscia – VITERBO – Il Comune è alla ricerca di un capannone di tipo industriale da acquisire in locazione nella città di Viterbo per sei anni, eventualmente rinnovabili. A tal proposito ha recentemente emanato un apposito avviso pubblico, finalizzato a ottenere manifestazioni di interesse, tese ad accertare le condizioni per l’individuazione dell’immobile da destinare a magazzino/deposito mezzi in uso al gruppo comunale di protezione civile, le attrezzature e i veicoli (almeno 12) per i mezzi in uso ai gruppi di protezione civile che, regolarmente iscritti nell’elenco territoriale della Regione Lazio, e che, collaboranti con il Comune di Viterbo, ne facciano specifica richiesta. NewTuscia – VITERBO – Il Comune è alla ricerca di un capannone di tipo industriale da acquisire in locazione nella città di Viterbo per sei anni, eventualmente rinnovabili. A tal proposito ha recentemente emanato un apposito avviso pubblico, finalizzato a ottenere manifestazioni di interesse, tese ad accertare le condizioni per l’individuazione dell’immobile da destinare a magazzino/deposito mezzi in uso al gruppo comunale di protezione civile, le attrezzature e i veicoli (almeno 12) per i mezzi in uso ai gruppi di protezione civile che, regolarmente iscritti nell’elenco territoriale della Regione Lazio, e che, collaboranti con il Comune di Viterbo, ne facciano specifica richiesta.

Il fabbricato deve avere una superficie interna da almeno 500 mq fino a 1000 mq (mq cinquecento /mille), un’altezza non inferiore a mt. 4,00, dotato di impianto elettrico e di illuminazione e antincendio secondo quanto previsto dalla specifica normativa cogente e tecnica, e altre caratteristiche indicate dettagliatamente nell’avviso. Possono presentare proposte tutti i soggetti (persone fisiche e/o giuridiche) proprietari di immobili rispondenti a tutti i requisiti indicati.

Le proposte dovranno necessariamente essere presentate entro le ore 12 del prossimo 7 luglio con le modalità riportate nell’avviso pubblico, utilizzando l’allegata modulistica (domanda di partecipazione e offerta economica) scaricabile dal sito istituzionale. La versione integrale dell’avviso (con modulistica allegata) è consultabile sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it alla sezione Settori e uffici > settore I – affari amministrativi > avvisi pubblici o direttamente al link https://www.comune.viterbo.it/avviso-pubblico-per-lindividuazione-di-uncapannone-da-destinarsi-a-magazzino-autorimessa-da-acquisire-in-locazione/

“Il Comune di Viterbo ha pubblicato questo importante avviso – spiega il consigliere comunale delegato ai rapporti con le associazioni di volontariato Antonio Scardozzi -. C’è ancora tempo per presentare le proposte. Ci auguriamo si possa individuare quanto prima un immobile, nella città di Viterbo, da poter destinare a

magazzino/deposito mezzi in uso al gruppo comunale di protezione civile e ai gruppi di protezione civile aventi diritto. Una soluzione utile sia per i volontari di protezione civile, sia per la città che puntualmente beneficia dei servizi garantiti dagli stessi volontari”.