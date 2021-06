Raccolta differenziata, alta la percentuale a Vetralla

NewTuscia – VETRALLA – Un successo straordinario l’avvio della raccolta differenziata a Vetralla. Il primo dato mensile disponibile, quello di marzo, segna un 79,3% di differenziato seguito dall’83,5% del mese di aprile. Dati che viaggiano di pari passo con una enorme riduzione della quantità di indifferenziato conferito in discarica, passata da 400 a 70 tonnellate ed una riduzione totale dei rifiuti, rispetto a gennaio, del 30%. Uno sforzo collettivo notevole che mostra i suoi frutti e che segna l’inizio di un percorso di sostenibilità fondamentale in una comunità così legata al

territorio ed all’ambiente. Merito del notevole lavoro sostenuto in sede amministrativa e tecnica, merito dell’efficienza del personale direttamente sul campo, merito soprattutto dei cittadini che hanno risposto in maniera perfetta ad un sistema totalmente nuovo che di certo richiede abitudine e impegno. La cittadinanza tutta ha saputo in pochissimo tempo adeguarsi alle nuove regole dimostrando anche notevole interesse e capacità nel produrre meno rifiuti, come ben dimostrano i dati. A parte qualche piccola criticità, prontamente risolta e sanzionata, Vetralla ha dimostrato di sapersi indirizzare in maniera eccellente verso il futuro. Siamo ormai su una strada nuova, che comporta un notevole risparmio ambientale ed economico, continueremo a lavorare duro per essere sempre migliori.

Enrico Pasquinelli

Ass. Ambiente ed Ecologia

Comune di Vetralla