Lazio. Leonori (Pd): “Bene approvazione linee guida per amministrazione beni comuni”

NewTuscia – ROMA – “Una bella notizia l’approvazione da parte della Giunta regionale delle ‘Linee guida per l`adozione, da parte degli Enti locali, dei regolamenti per la promozione dell`amministrazione condivisa dei beni comuni’. Queste linee guida sono importanti, perché introducono gli elementi base dell’amministrazione condivisa e favoriscono il processo di adozione, su tutto il territorio regionale, degli specifici regolamenti da parte di Comuni e altri enti territoriali.

Con questo passaggio diventa pienamente operativa la legge regionale di cui sono stata promotrice per la “Promozione dell’amministrazione condivisa dei beni comuni”, grazie a cui la Regione Lazio mette in campo tutti gli strumenti utili per favorire la collaborazione tra istituzioni e cittadini per recuperare, rigenerare e amministrare spazi comuni. Grazie all’Assessora Troncarelli per il suo lavoro e alle associazioni con le quali ci siamo confrontati in questi mesi per arrivare a questo importante risultato.

L’approvazione della legge e di queste linee guida testimonia quanto la Regione creda in questo strumento per la gestione dei beni comuni, non si può dire lo stesso del Campidoglio che, per ben tre volte, ha bocciato la delibera sottoscritta da circa 15mila cittadini per dotare Roma di un proprio regolamento sui beni comuni. Un peccato”

Lo scrive in un comunicato Marta Leonori, Capogruppo Pd della Regione Lazio