Crocieristi a Viterbo: proseguono gli incontri con i principali tour operator

NewTuscia – VITERBO – Proseguono gli incontri tra l’assessore al turismo Marco De Carolis e i principali tour operator legati al comparto crocieristico e al porto di Civitavecchia. Ospiti in città quest’oggi le responsabili di Medov, storica agenzia marittima genovese, 70 anni di attività alle spalle, tour operator di Costa Crociere, AIDA Cruises, Tui Cruises e di tutte le navi del gruppo Carnival Cruise Line. “La nostra città piace molto – ha spiegato l’assessore De Carolis –. È fondamentale conoscere da vicino le realtà collegate al mondo crocieristico.

È ancora più importante far conoscere a queste realtà quello che la nostra città può offrire dal punto di vista turistico. Per questo come amministrazione e come assessorato continueremo a lavorare e a intensificare i contatti con gli operatori del settore, con i tour operator che operano presso il porto di Civitavecchia e con tutte quelle realtà istituzionali interessate a promuovere e incentivare l’arrivo di turisti sul nostro territorio”.