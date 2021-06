NewTuscia – VITERBO – Con la negativizzazione degli ultimi due pazienti ricoverati, oggi, dopo molti mesi di intensa operatività, è stata chiusa la Terapia intensiva COVID di #Belcolle.

Grazie a tutti i professionisti che hanno lavorato in questo reparto ad alta intensità di cure, per la passione e l’abnegazione che hanno messo in campo, giorno dopo giorno, a supporto dei pazienti e dei loro cari.

Fonte: Salute Lazio