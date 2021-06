Astorre (Pd Lazio): “Cordoglio per la scomparsa del dottor Puoti”

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

“Sono addolorato per l’improvvisa scomparsa di un amico di famiglia, il dottor Claudio Puoti, venuto a mancare nella notte per un arresto cardiaco. Ho avuto la fortuna di conoscerlo e apprezzarne le qualità umane. Era un’ottima persona, come se ne trovano poche al giorno d’oggi.

Un medico stimato e apprezzato da tutti, un vero faro per la medicina di tutto il territorio dei Castelli. Ci mancherà. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia”

Lo scrive in un comunicato il senatore Bruno Astorre, segretario Pd Lazio