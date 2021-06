Si gareggia nuovamente a Tarquinia con il Tetrathlon Ragazzi/e.

NewTuscia – TARQUINIA – Il “Franco Guidozzi” di Tarquinia torna sabato 12 giugno ad ospitare una manifestazione di Atletica Leggera, organizzata dalla Fidal di Viterbo con la collaborazione della locale Atletica ’90, con una gara riservata alla categoria Ragazzi/e ed alcune gare di contorno per le altre categorie federali.

Per la categoria giovanile Ragazzi/e, i giovanissimi atleti delle società presenti si sono cimentati in 4 diverse prove, i 60Hs./Salto in Alto/Lancio del Vortex e 600m. con classifica individuale finale. Presenti in gara anche gli atleti della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo che ottengono buoni risultati con Enrico Bossi 2° classificato nel Tetrathlon con una buona prova nei 600m. vinta con 1’42”64 e 5° posto per Simone Nicolardi. Al femminile 2° posto per Norma Grezio De Filippis con una buona prova nei 60Hs. vinta con 10”76 e 7^ Margherita Pregnaroli. In gara anche i Cadetti con il 2° posto negli 80m. di Lorenzo Ticconi con 10”04, 3° il fratello Riccardo con 10”12 e 4° posto per Cristian Pagnottella con 10”53; nelle Cadette Anita Santoni è 2^ con 11”65. Nei 1000m. si impone Sara Cianchelli con 3”44”49, 2^ Michela Castagna con 4’04”79 e nel Giavellotto 3° posto per Sara Passamonti. (G.M.)