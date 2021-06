Gospel: una musica di speranza e di libertà

NewTuscia – ROMA – La musica Gospel è il tema della quinta trasmissione di Radio Onda UER ispirata all’arte e alla vita del cantautore Chris Cappell.

Si può ascoltare e scaricare on line, sul sito della web radio di Formazione Integrale dell’Università Europea di Roma.

Christian Cappelluti, in arte Chris Cappell, amava molto la musica Gospel. Durante il periodo degli studi organizzava il coro dell’Istituto Massimo, che frequentava a Roma. Fu proprio Christian ad introdurre il Gospel nelle messe del suo liceo.

La trasmissione di Radio Onda UER, a cura di Carlo Climati, parte da un’analisi storica del Gospel, che nacque dai popoli africani portati in America e costretti a lavorare in condizioni di schiavitù.

Questa musica, ispirata a temi religiosi, rappresentò un’occasione per esprimere il desiderio di speranza e di libertà degli oppressi. Ancora oggi è molto popolare e riesce a conquistare il cuore di tutte le generazioni, in ogni parte del mondo.

Come sempre, la trasmissione di Radio Onda UER propone l’invito all’ascolto di una canzone di Chris Cappell. Per questa puntata è stato scelto il brano “Come softly to me”, con un dolcissimo testo d’amore.

Il programma si conclude con un intervento sul tema della musica Gospel della Dott.ssa Lorenza Cannarsa, coordinatrice dell’area di Responsabilità sociale, nell’ambito delle attività di Formazione Integrale dell’Università Europea di Roma.

Questo è il link per ascoltare e scaricare la trasmissione sul tema del Gospel:

https://www.universitaeuropeadiroma.it/formazioneintegrale/ultime_news/gospel-una-musica-di-speranza-e-liberta/

Ecco il link per ascoltare la canzone “Come sofly to me” sul sito di Chris Cappell:

http://www.chriscappell.com/canzoni/come-softly-to-me/