Conclusa l’avventura Albania rally 2021 del vetrallese Puocci

NewTuscia – VETRALLA – Si è conclusa sabato l’avventura “Albania rally 2021” a cui ha partecipato il nostro Gigante vetrallese, Francesco Puocci, in sella al suo ktm 690. Una gara che si è mostrata davvero affascinante, ma molto dura con terreni molto tecnici ed impegnativi.

Nonostante vari imprevisti e difficoltà fisiche Frank non ha deluso le nostre aspettative, ha ben percorso i 1700 km e più con tata grinta e determinazione, salendo sul podio e occupando il terzo posto di categoria.

“E’ la prima volta che partecipo, bella gara, bella organizzazione, ho scoperto che la moto può andare anche sott’acqua, quindi è stata interessante…” questa la dichiarazione resa sul podio da Frank dopo l’imprevisto del giorno stesso: è stato sorpreso da un fiume in piena con un’inevitabile immersione della moto e di Frank, che a pochi metri dalla chiusura della prova speciale è riuscito con tanta fatica ad eseguire gli interventi necessari e garantirsi così la conclusione della gara.

E’ stata una grande emozione vedere sventolare il tricolore italiano sul podio allestito in piazza a Tirana. L’organizzazione del Rally ha scritto:

“The Organization Team would like to thank you all for the partecipation”; noi ringraziamo Francesco per le emozioni che anche stavolta ci ha regalato. Complimenti!