Wiplanet baseball Montefiascone, parte il campionato di A dalla Sicilia

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Dopo le promettenti amichevoli della settimana scorsa, il WiPlanet Montefiascone è in partenza per la Sicilia per l’esordio nel campionato di serie A 2021; sabato 22 alle 15 la prima partita e domenica alle 10 la seconda.

L’unificazione dei campionati di serie A1 e A2 già dallo scorso anno, consente a tutte le squadre di poter lottare per lo scudetto. Sogno che si confronta con lo spessore tecnico delle avversarie.

Le 33 squadre di serie A sono divise in 8 gironi: nel girone H, oltre al WiPlanet, Nettuno 1945, Academy Nettuno e Paternò.

Il Nettuno 1945 ha allestito una squadra per puntare allo scudetto; non sappiamo se l’amalgama sia ben riuscito, ma gli elementi sono di grande valore: il lanciatore statunitense Kurt Wolfgang Heyer appare come la punta di diamante, con la sua palla veloce a 94 miglia, che andrebbe bene anche nella Major League USA. L’Academy Nettuno è una squadra giovane, formata dalle seconde leve nettunesi, che comunque darà del filo da torcere a tutti.

Il Paternò è una vera incognita; ha riconfermato in blocco tutto il team 2020, sotto la guida del manager cubano Noel Guerra. Mancano i due fratelli gemelli Omar e Frank Hernandez Ruiz, cubani con passaporto spagnolo, impegnati con le serie minori dei Kansas City Royals e Chicago Cubs. Di spessore gli innesti: due stranieri provenienti dagli Industriales dell’Avana, pluricampioni di Cuba, il lanciatore Edy Abel Garcia Del Toro, che ha già giocato in Italia, a Cagliari nel 2018 (0,76 PGL in 107 inning), e l’utility Wilfredo Yasel Aroche Jimenez; poi tre giovani Under 23, Enrique Starling Hatma, ricevitore olandese con esperienza a Pianoro, l’anno scorso bloccato in Repubblica Dominicana, e due provenienti dal Catania Baseball Project, il lanciatore Manuel Maglio, con esperienze a Bollate e Roma, e l’interno Federico Milici.

Il manager Licciardi si è dichiarato complessivamente soddisfatto della preparazione della squadra: “Abbiamo fatto un grosso passo avanti rispetto alla prestazione di domenica scorsa, soprattutto in difesa, con alcune ottime giocate di Vaglio e Vincenti, il primo anche autore di 4 valide su 8 turni. Bellissimo anche il fuoricampo di Bryan, ma mediamente la squadra in battuta si è comportata meglio. Mi aspetto qualcosa di più dal monte di lancio, ma ricordiamo che Andretta lo scorso anno surclassò i battitori siciliani con ben 14 K!.”

La squadra falisca lo scorso anno non ebbe la forza di opporre resistenza alla corazzata Nettuno 1945, pronosticata rima del girone, ma lotto ad armi pari con il Paternò.

Siamo certi che quest’anno il WiPlanet potrà lottare per il secondo posto del girone, che potrebbe voler dire l’accesso ad una fase nuova al momento allo studio della Federazione.

Purtroppo ancora non è prevista la partecipazione del pubblico alle partite, ma speriamo che presto la situazione consenta di godere del grande spettacolo della serie A di baseball.