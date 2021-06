Ultima sfida casalinga per la Domus Mulieris

NewTuscia – VITERBO – Si chiude una settimana molto intensa per la Domus Mulieris che, in questo sabato pomeriggio, scenderà in campo per la terza volta in sette giorni, affrontando sul parquet amico del PalaMalè la formazione della Cestistica Azzurra Orvieto. Si tratta dell’ultimo match casalingo della stagione per le ragazze gialloblù che, reduci da un periodo di ottima forma, hanno ormai messo al sicuro la loro permanenza nel campionato di serie B installandosi in una posizione tranquilla nella classifica della Poule Retrocessione.

In particolare la settimana di super impegno delle ragazze di coach Carlo Scaramuccia si era aperta con la vittoria esterna a Pescara, poi è arrivato il successo casalingo contro Rieti e adesso si andrà a caccia del tris: “Ci teniamo a chiudere bene la stagione – conferma il tecnico viterbese -, indipendentemente dal raggiungimento del risultato con la permanenza in serie B. Le ultime gare hanno mostrato che siamo cresciute tanto e, di pari passo, sono arrivati anche risultati importanti e vittorie convincenti. Proveremo a ripeterci anche contro Orvieto, squadra che sta cercando punti per confermare il suo posto in questo campionato”.

Le umbre sono state capaci in questa Poule Retrocessione di sconfiggere fuori casa Elite Roma e di infliggere il primo ko della seconda fase allo Smit Roma Centro, confermandosi formazione capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversaria. Il match di andata fu vinto dalla Domus Mulieris con un punteggio (58-86) decisamente severo nei confronti delle umbre che, per tre quarti, rimasero in scia delle gialloblù prima di mollare nell’ultima frazione.

La gara di questo fine settimana vedrà la Domus Mulieris con il dubbio legato ad Anna Schembari, alle prese con qualche problema fisico: lo staff viterbese cercherà di recuperarla fino all’ultimo, in caso contrario ci sarà nuovamente spazio per qualche giovanissima del vivaio.

La palla a due è prevista per le ore 19, gli arbitri saranno Livio Matrigiani e Laura Caracciolo di Roma e la gara verrà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina ufficiale della società (Ants Basket Viterbo) oltre che su Tele Lazio Nord.