Il punto sulla 33 giornata di Serie D

NewTuscia – Continua a vincere il Monterosi (80 punti) che sbanca con un punteggio tennistico 6-3 il terreno del Giuliano (20) già matematicamente retrocesso. In rete Sivilla (doppietta), Borrelli, Pellicani, Piroli e Persichini, per i biancorossi. Ok la Nocerina (52) che travolge un Latina (62) ormai certo della seconda posizione. Il Savoia (54) sbanca 1-0 Nola (30). Ok il Carbonia (45) che supera 2-0 la Vis Artena (52). Il Formia (50) batte 2-1 l’ Afragolese (31). La Torres (31) cade in casa 3-2 con il Lanusei (47). Arzachena (36) Muravera (47) finisce 0-0. Team Nuova Florida (39) Cassino (41) termina 2-2. Gladiator (37) Latte Dolce (41) 1-1.