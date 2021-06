Proseguono con Confartigianato le visite istituzionali di Fratelli d’Italia

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

Continua l’impegno e l’ascolto del territorio da parte di Fratelli d’Italia.

Oggi nuova visita istituzionale, stavolta nella sede di Confartigianato Imprese di Viterbo.

Il segretario provinciale Andrea De Simone, il presidente Confartigianato Imprese di Viterbo e Lazio Michael Del Moro, la presidente movimento Donne Impresa Confartigianato Viterbo Laura Belli, la presidente Anap Confartigianato Viterbo Maria Laura Calcagnini ed il referente provinciale Ancos Confartigianato Viterbo Rodolfo Valentino, hanno ricevuto il deputato FdI Mauro Rotelli, il coordinatore provinciale Massimo Giampieri ed il sindaco di Civita Castellana, Luca Giampieri.

La visita di oggi si inserisce in una serie di appuntamenti istituzionali con le diverse realtà che costituiscono il tessuto produttivo della Tuscia, finalizzati al confronto reciproco ed all’ascolto di esigenze e priorità dei vari comparti.

Qualche giorno fa l’incontro di Fratelli d’Italia con le associazioni di categoria nel settore agricolo Cia, Coldiretti e Confagricoltura, poi è stata la volta dell’ imprenditoria con Federlazio ed oggi la piccola e media impresa rappresentata da Confartigianato.

Sul tavolo le tante difficoltà da affrontare, dai vari comparti alle prese con la fase post-covid, ma anche interessanti spunti per agganciare la ripartenza e costruire l’alternativa.

Un momento costruttivo di proposta e confronto con il mondo produttivo che ha fornito l’occasione per parlare di futuro ed opportunità per le imprese in questo momento di difficile ripartenza.

Fdi Viterbo