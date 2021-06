Intrattenimento musicale nelle strade, online l’avviso pubblico

Gli assessori De Carolis e Mancini: “Un aiuto agli esercizi commerciali interessati a ottenere il rimborso delle spese sostenute per forme di intrattenimento musicale all’aperto, nei pressi dei propri locali”

NewTuscia – VITERBO – Intrattenimento musicale diffuso, online l'avviso pubblico. Il fondo, 10mila euro, è a sportello. Gli interessati potranno presentare la propria domanda dalle ore 10 del prossimo 21 giugno alle ore 24 del 27 giugno 2021, esclusivamente tramite posta elettronica certificata da inviare all'indirizzo protocollo@pec.comuneviterbo.it e con le modalità indicate nell'avviso.

Il sostegno è rivolto ai titolari degli esercizi commerciali, con sede sull’intero territorio comunale, interessati a ottenere il rimborso delle spese sostenute per forme di intrattenimento musicale all’aperto, nei pressi dei propri locali, nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì per quanto riguarda i locali del capoluogo e tutti i giorni della settimana per i locali delle frazioni. A darne notizia è l’assessore alla cultura e al turismo Marco De Carolis, che spiega: “Il mondo dello spettacolo dal vivo è tra i settori produttivi più colpiti dagli effetti delle misure di contenimento necessarie al contrasto della diffusione del Covid-19, anche per essere stato il primo, in ordine di tempo, a dover cessare le proprie attività. Questo ha comportato gravi danni a tutta la filiera produttiva del comparto.

Abbiamo pertanto pensato a un contributo, destinato a titolari di esercizi commerciali, per sostenere piccole forme di intrattenimento musicale diffuso, ovvero iniziative in grado di rivitalizzare il territorio comunale, evitando forme di assembramento e nel pieno rispetto della vigente normativa antiCovid”. Un’iniziativa pienamente condivisa e sostenuta anche dall’assessore allo sviluppo economico e alle attività produttive Alessia Mancini, che aggiunge: “Considerato il successo delle iniziative musicali organizzate lo scorso anno su piazza del Gesù e piazza Don Mario Gargiuli, promosse dalle stesse attività economiche presenti, abbiamo pensato, insieme all’assessore De Carolis, di andare a supportare i titolari delle attività interessate a questa forma di intrattenimento.

Abbiamo scelto di farlo attraverso un aiuto economico che racchiude più di una finalità: quella di supportare le attività economiche nell’organizzazione di iniziative in sicurezza, per loro e per chi deciderà di fruirne, quella di sostenere un comparto, quello musicale, che più di tanti altri ha subìto la battuta di arresto del settore durante questi mesi, e, non ultimo, contribuire ad ampliare un’offerta di appuntamenti estivi per chi si trova in città, per i turisti, e per gli abitanti della Tuscia. Il tutto con un’inevitabile ricaduta economica per gli stessi locali che organizzano gli appuntamenti musicali”.

Tale avviso nasce nell’ottica di consentire la fruizione di piccole forme di intrattenimento musicale dal vivo diffuse, e, attraverso le stesse iniziative, contribuire alla rivitalizzazione del territorio. Lo stanziamento di 10mila euro – si legge nell’avviso – potrà essere implementato con appositi successivi atti giuntali in caso di disponibilità di risorse. Ogni operatore può presentare una sola domanda di contributo (anche se riferita a più serate di intrattenimento), esclusivamente in modalità singola e non in forma associata tra più operatori. Il rimborso spese assegnato potrà essere di massimo € 500. Le spese dovranno riferirsi al periodo luglio/settembre 2021. Trattandosi di un bando a sportello, le domande saranno registrate in base all’ordine cronologico di presentazione come attestato dai protocolli di arrivo. Le risorse saranno assegnate sulla base dell’ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento dei fondi disponibili.

Entro il prossimo luglio, sul sito istituzionale del Comune, nella stessa pagina in cui è pubblicato l’avviso, sarà online l’elenco dei soggetti ammessi al contributo.

Per informazioni e chiarimenti in merito alle modalità di presentazione della domanda di contributo, è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: tel 0761 348385 – mail vcroce@comune.viterbo.it