NewTuscia – VITERBO – Vigili del fuoco, sanitari del 118 e polizia stradale in in via Monte Cervino dove nella serata di mercoledì una vettura è uscita fuori strada ribaltandosi.

ferito l’uomo alla guida che ha perso il controllo del mezzo dopo il coprifuoco ed è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco. In corso gli accertamenti del caso.