Giornata mondiale del donatore di sangue: Avis Viterbo in piazza

NewTuscia – VITERBO – Lunedi 14 Giugno 2021, in occasione della GIORNATA MONDIALE DEL DONATORE DI SANGUE, L’Avis Provinciale di Viterbo scende in piazza per la prima volta dopo il lungo periodo di chiusura a ca

usa della pandemia covid-19. Sottolinea il Presidente Mechelli che questo rappresenta l’inizio della ripartenza anche nella donazione del sangue ed emoderivati.

A partire dalle ore 8:00 l’Autoemoteca Avis sosterà in Piazza del Comune a Viterbo per una raccolta straordinaria di Sangue per dare la possibilità a tutti coloro che lo desiderano di donare il sangue comodamente in zona.

A fianco dell’Avis Provinciale di Viterbo tutte le sezioni Avis comunali della Provincia parteciperanno all’evento con i loro labari rendendosi disponibili a reperire i donatori per far fronte alla carenza di sangue che si presenta solitamente nella stagione estiva e che può avere delle ripercussioni significative sull’attività di medicina trasfusionale.

La donazione verrà effettuata in totale sicurezza. L’autoemoteca è dotata, infatti, di dispositivi di sanificazione, così come rigorosi sono i protocolli di distanziamento tra donatori e personale medico

Ricordiamo che può donare chi gode di buona salute, tra i 18 e i 65 anni con un peso superiore a 50kg.

Non è indispensabile il digiuno, è possibile consumare the, orzo, caffè, frutta, succo di frutta, biscotti. E’ da evitare tassativamente l’assunzione di latte e i suoi derivati.

Per ulteriori dubbi o domande sulla donazione potete contattarci al numero 0761/237385