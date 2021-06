Fratelli d’Italia Viterbo di nuovo in piazza per il tesseramento

NewTuscia – VITERBO – Ancora un fine settimana di mobilitazione per Fratelli d’Italia, che scende di nuovo in piazza per la campagna di tesseramento.

Il partito di Giorgia Meloni continua a crescere s ul piano nazionale e, anche in ambito locale, si riscontra un entusiasmo tangibile, che si traduce in numeri concreti di adesioni.

Sabato 12 giugno, dalle 9 alle 13, gazebo al Parco dei Cedri a Fabrica di Roma, in via Gramsci 671, domenica 13 giugno, dalle 8 alle 13 in Piazzale Roma a Montefiascone.

Ad oggi sono 19 i comuni della Tuscia dove sono state avviate iniziative di tesseramento, mentre sono in costante aumento anche nuovi circoli in ogni paese della provincia.

Per facilitare la campagna adesioni, oltre alle forme tradizionali, in ottemperanza alle prescrizioni anti covid, Fratelli d’Italia ha attivato anche il gazebo digitale.

Si tratta di un ulteriore strumento oltre alle consuete formule cartacee, che permette il tesseramento in qualsiasi parte d’Italia attraverso il link specifico: https://tesseramentoweb.fratelli-italia.it, senza alcun contatto o scambio di penne ma attraverso l’ausilio di un operatore “virtuale”.

Massimo Giampieri

Coordinatore provinciale Fratelli d’Italia

Vincenzo Fini

Responsabile provinciale Organizzazione