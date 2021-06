Al via il nuovo Piano sociale di zona del distretto Vt4

NewTuscia – VETRALLA – Il 25 maggio scorso stato approvato dal comitato dei sindaci il piano sociale di zona del Distretto VT4 il triennio 2021/2023. La riunione, presieduta dalla Dott.ssa Anna Maria Palombi, Assessore ai servizi alla persona del comune di Vetralla, capofila del distretto, ha confermato il lavoro di collaborazione fattiva fra i comuni del distretto, elemento fondamentale per costruire una rete che sostenga in maniera sempre più snella, efficiente ed omogenea i soggetti in difficoltà su tutto il territorio. A margine della drammatica stagione pandemica, che ha aumentato in maniera preoccupante i casi di disagio sociale ed economico, soprattutto fra i giovani, particolare attenzione è stata data all’implementazione delle tecnologie digitali all’interno della rete dei servizi.

Altro punto cardine del nuovo piano sociale è il rafforzamento e la stabilizzazione nel triennio degli assistenti sociali in modo da raggiungere il rapporto di una unità a tempo indeterminato ogni 5000 abitanti ed ottenere il contributo strutturale previsto dalla legge di bilancio. Un successo quindi, come detto, dovuto alla fattiva collaborazione fra i comuni, frutto di uno sforzo notevole del rinnovato ufficio di piano e finalizzato a garantire omogeneità di intervento in tutto il territorio distrettuale. La redazione del Piano è stata partecipata da tutti i comuni, dal terzo settore e dalle associazioni sindacali e di categoria. L’analisi dei dati di sintesi sull’utilizzo delle risorse ha fatto emergere una enorme offerta di servizi ed opportunità sul territorio finanziati con fondi Statali, regionali, e dei singoli comuni.