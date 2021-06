Veronica Tasciotti in rappresentanza del sindaco Raggi alla Giornata della Marina Militare

NewTuscia – ROMA – Oggi ho avuto l’onore di rappresentare la Sindaca Virginia Raggi in occasione della Giornata della Marina Militare, che quest’anno celebra il suo 160° anniversario.

Una festa dedicata alle donne e agli uomini di questa Forza Armata, che “per mare, per terra, per aria”, lavorano per la nostra sicurezza con sacrificio e dedizione, con lo sguardo sempre fermo sull’obiettivo.

E con un grande cuore: sin dall’inizio dell’emergenza, anche la Marina Militare ha messo al servizio del Paese medici, infermieri e tecnici sanitari, oltre che mezzi a supporto delle operazioni di contrasto alla pandemia.

Emozionante la consegna delle onorificenze ai militari che si sono distinti per coraggio. Queste persone, spesso lontane da casa per lunghi periodi, sono il nostro orgoglio e la nostra forza. Così come lo sono i colleghi che ogni giorno ci proteggono nelle strade delle nostre città.

Buon #10giugno e buon vento Marinai!

VERONICA TASCIOTTI