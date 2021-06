Tenta di riscuotere un debito con una mannaia

NewTuscia – VITERBO – L’imputato ultras trentenne, arrestato in seguito all’aggressione di Vico Squarano verso l’una del 13 settembre del 2016, avrebbe dovuto sostenere ieri l’udienza decisiva. Ma trovandosi attualmente in stato di detenzione per un’altra questione, la mancata risposta da parte del Tribunale di sorveglianza capitolino all’istanza della difesa affinché potesse recarsi in tribunale per presenziare al processo, ha comportato il rinvio di questo al 2 febbraio 2022.

Secondo la ricostruzione dell’accusa, il trentenne, che già 14 novembre 2014 era stato arrestato assieme ad altri otto neofascisti per le sprangate allo stadio di Magliano Romano, si sarebbe recato a casa di un ventenne di origini moldave per farsi restituire un prestito di 450 euro. L’aggressione si sarebbe consumata quasi subito, il 30enne avrebbe mirato alla testa ma il giovane sarebbe riuscito a schivare il colpo mortale rimanendo comunque ferito al braccio sinistro sollevato a difesa.

L’accusa che pende si di lui se inizialmente era di tentato omicidio, presto è passata alla sola rapina in quanto le ferite riscontrate sul ragazzo moldavo ed esaminate all’ospedale sono risultate essere lievi. In compenso, andando via, l’imputato gli avrebbe sottratto il cellulare.

Nonostante l’opposizione del Pm, il collegio, ha accolto la richiesta di avvalersi del rito alternativo condizionato all’audizione della presunta vittima che attualmente sembrerebbe irreperibile.