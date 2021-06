TeleTrade: La rivoluzione Green nel settore automobilistico

NewTuscia – Il mercato mondiale delle automobili nei prossimi anni potrebbe subire importanti cambiamenti, soprattutto in vista di una maggiore propensione da parte delle più importanti case automobilisti che verso l’offerta di autoveicoli elettrici, a scapito delle classiche auto a benzina con motori a scoppio.

Auto elettriche e ibride rappresentano il nuovo “leitmotiv” della rivoluzione green nel settore automotive, che sta condizionando prevalentemente la mobilità nelle grandi città. Negli ultimi anni abbiamo assistito a una maggiore incidenza dell’elettrico nel market share delle maggiori aziende automobilistiche mondiali, che vanno a muovere progressivamente il proprio core business nell’ambito ricerca e sviluppo dell’e-mobility, provando a implementare soluzioni innovative che rendono i veicoli elettrici una realtà sempre più concreta nella nostra vita di tutti i giorni. In particolare, le varie politiche messe in atto dai governi per tutelare l’ambiente con i vari incentivi statali hanno ridotto il gap di prezzo tra le motorizzazioni tradizionali e quelle elettriche e ibride. D’altro canto, la manutenzione delle auto elettriche è decisamente più conveniente, poiché i veicoli elettrici sono più semplici in termini meccanici e caratterizzati da un numero ridotto di componenti soggetti a usura. Punti non meno importanti, nel novero delle motivazioni che hanno portato le principali case automobilistiche ad accelerare il processo di ricerca di nuove fonti energetiche green da utilizzare nella mobilità, sono rappresentati dall’urgente necessità di ridurre le emissioni di CO2 e dall’elevato aumento dei prezzi del petrolio.

Inoltre non dobbiamo dimenticare che, per l’intera filiera automotive mondiale, la pandemia da Covid-19, ha rappresentato un importante fattore di destabilizzazione per l’intero settore che era già in crisi a causa di vari elementi di incertezza di natura economica e socio-politica, come la Brexit e le continue tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. La produzione italiana dell’intera filiera dell’automotive è da più di 20 mesi consecutivi in calo, in particolare, nel primo semestre del 2020, la produzione industriale dell’automobile nostrana è calata del 36,9%, con una perdita di quasi 265.000 autoveicoli prodotti (-47%). Inutile dire che la transizione industriale e l’ancor più ampia rivoluzione della mobilità, pur in uno scenario di ripresa lento e non privo di incognite, non si ferma.

Il concetto di e-mobility, inoltre, rientra nel più ampio panorama delle “Smart City”, le cosiddette città intelligenti, il cui obiettivo principale consiste nel migliorare la qualità di vita di chi abita in città; se prima la mobilità elettrica era appannaggio delle classi più agiate, per gli onerosi costi di acquisto di macchine elettriche o ibride, l’abbassamento dei costi, oggi alletta anche classi meno privilegiate dal punto di vista economico, commenta l’analista Finanziario di TeleTrade Giancarlo Della Pietà.

Quali sono i vantaggi da parte dell’utilizzatore finale nell’acquistare un veicolo elettrico?

– Il vantaggio più importante riguarda sicuramente il tema green; ovvero acquistare un’auto elettrica vuol dire contribuire a preservare l’ambiente inquinando di meno.

– L’auto elettrica comporta un notevole risparmio rispetto all’impiego di carburanti fossili di un’auto tradizionale.

– Impatto acustico notevolmente ridotto soprattutto nei grandi agglomerati urbani.

– Grazie ai veicoli elettrici, la guida diventa più comoda e agevole grazie alla mancanza di rumori del motore e delle rispettive vibrazioni.

Seppure la “rivoluzione green” dell’automotive abbia aumentato il numero degli stakeholders all’interno del settore dell’auto, non è esente da fattori di criticità. Prima di tutto, il comparto dell’e-mobility ha bisogno di stazioni di rifornimento mediante l’uso di apposite colonnine di ricarica, le quali al momento non sono capillari sul territorio nazionale. Inoltre, per alcuni potenziali fruitori di questo nuovo concept legato alla mobilità, esistono ancora molti punti critici ed alcune perplessità: autonomia dei veicoli elettrici, durata delle ricariche con una sosta, problematiche legate alla compatibilità dei connettori e alla disponibilità di adattatori. Per far fronte a queste problematiche, sono state sviluppate delle apposite App per geolocalizzare tutte le colonnine di ricarica e prenotare quella più vicina, effettuare il pagamento con carta di credito, conoscere il tempo necessario per la ricarica del veicolo e verificare se il proprio veicolo è compatibile

con la colonnina.

Inoltre in pochi sanno che i costruttori di veicoli elettrici utilizzano tanta energia per produrre le batterie agli ioni di litio, quindi in realtà non sono poi così tanto meglio rispetto ad un’auto convenzionale e neanche quindi così attente per quanto riguarda il clima. Tuttavia, se si guarda all’intero ciclo di vita del veicolo, un’auto elettrica alla fine crea meno emissioni rispetto alla sua controparte alimentata a benzina e questi numeri continueranno a migliorare man mano che più fonti di elettricità passeranno dai combustibili fossili alle energie rinnovabili. In ogni caso, le auto elettriche non hanno i tubi di scappamento e non vomitano l’inquinamento che crea smog e rende la vita miserabile nelle città congestionate e che è la più grande fonte di emissioni di gas serra.

No c’è dubbio che quando si parla di e-mobility, o meglio per chi vuole affacciarsi nel mondo degli investimenti in questo settore, la società simbolo per antonomasia resta la Tesla guidata dal magnate Elon Musk; oltre a Tesla non possiamo non citare realtà come la neo-nata Nio e un player di lunga durata come Ford, che negli ultimi anni ha investito ingentemente nello sviluppo di modelli di auto ibridi ed elettrici.

– TESLA

È stata la prima azienda in assoluto al mondo ad occuparsi di motorizzazioni al 100% elettriche. Il core business di TESLA non riguarda solamente le motorizzazioni elettriche ma anche l’utilizzo della guida autonoma, ed è proprio in questo settore che negli ultimi mesi è stato creato un nuovo autopilota, battezzato proprio da Musk con il nome di “Pure Vision”, che va a sostituire il radar con un sistema di intelligenza artificiale in grado di capire cosa sta guardando.

– NIO

L’azienda cinese inizierà a commercializzare il suo nuovo Suv ES8 e la berlina ET7 in Norvegia, e contemporaneamente implementerà una rete di stazioni per la ricarica rapida e di sostituzione della batteria per ovviare ai tempi morti di ricarica e sostituire la fonte di alimentazioni dell’auto in pochi minuti.

– FORD

Dalla trazione tradizionale all’elettrico, un passaggio epocale per l’azienda statunitense Ford Motor, che non più di un mese fa ha presentato al pubblico il nuovo pick-up Mustang Mach-E crossover. Con il nuovo piano aziendale denominato Ford+, con investimenti che superano i 30 miliardi di dollari, la casa automobilistica punta, entro il 2030, a raggiungere e superare il 40% dei veicoli full-Electric/Hybrid sul totale della gamma di auto offerte

Oggi investire nel futuro dell’auto rappresenta quasi una scelta obbligata per ogni investitore. La ricerca verso forme di energie alternative non si ferma all’elettrico o alla movimentazione ibrida, sta prendendo sempre più piede gli studi delle auto ad idrogeno, con progetti importanti da parte di alcune case automobilistiche come la Toyota e la BMW. Seppure al momento non vi siano ancora i presupposti per la commercializzazione su ampia scala, c’è un clima di fiducia crescente sulle prospettive future. Non dimentichiamo, infine, che la mobilità sostenibile non si riduce alla produzione di auto ma toccano anche servizi che vanno dal car sharing al noleggio, fino ai prodotti di integrazione con la micro mobilità elettrica per coprire “l’ultimo miglio” con monopattini elettrici e i mezzi di trasporto pubblico eco-sostenibili.

