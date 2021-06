Riqualificazione parcheggio viale R. Capocci e quartieri Barco – Pila, consegnati i lavori

NewTuscia – VITERBO – Consegnati i lavori per la riqualificazione del parcheggio di viale Raniero Capocci e dei quartieri Barco e Pila. Ne dà notizia l’assessore ai lavori pubblici Laura Allegrini, sul posto insieme ai tecnici comunali e ai responsabili delle ditte che realizzeranno gli interventi. “Martedì scorso sono stati consegnati i lavori, di circa un milione di euro, che riguarderanno le asfaltature di via Carlo Cattaneo, via S. Pellico, via della Pila, via I. Nievo, via Caduti IX Stormo e via Monti Cimini. Ieri mattina il Comune ha consegnato invece i lavori riguardanti la riqualificazione del parcheggio di viale R. Capocci, all’altezza angolo via Zelli Pazzaglia. Due interventi attesi, che partiranno nei prossimi giorni”.

Da tenere a mente i provvedimenti alla sosta e alla circolazione veicolare che si rendono necessari per consentire lo svolgimento dei lavori: divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di circolazione su tutta l’area del parcheggio di viale R. Capocci interessata dai lavori (ord. n. 256 del 7/6/2021); divieto di sosta con rimozione forzata su via C. Cattaneo, via S. Pellico, via della Pila, via I. Nievo, via Caduti IX Stormo e via dei Monti Cimini, e, se necessario, il senso unico alternato con restringimento della carreggiata, con traffico consentito ai soli residenti, agli intestatari dei passi carrabili presenti lungo le vie, nonché per le operazioni di carico e scarico merci per i titolari di esercizi commerciali presenti (ord. n. 253 del 1/6/2021). I provvedimenti saranno indicati almeno 48 ore prima attraverso apposita segnaletica che verrà collocata sul posto, compatibilmente con il procedere del cantiere lungo le vie interessate dai lavori.