Miss Badante 2021, appuntamento il 20 giugno a Roma

NewTuscia – ROMA – Il 20 giugno 2021 si svolgerà a Roma la 7° Edizione del Concorso “Miss Badante 2021”, dedicato alle donne – in maggioranza romene – che operano in Italia nel campo dell’assistenza alle famiglie e agli anziani. L’organizzatore dell’evento è l’Associazione “Lika Eventi”, presidente Elena Rodica Rotaru, designer e organizzatrice di eventi. Per la prima volta, il Concorso è aperto a partecipanti di tutte le nazionalità.

Sono invitate a partecipare donne provenienti da Bulgaria, Polonia, Ucraina, Filippine ecc. che lavorano nel campo dell’assistenza alle famiglie.

L’evento si svolgerà presso il Ristorante Romeno “Las Vegas” a Civita Castellana, vicino Roma, dalle 12:00 alle 17:30.

IL CONCORSO “MISS BADANTE”

Il concorso, giunto alla sua settima edizione, si è consolidato negli ultimi anni come un evento di successo, pensato per valorizzare le donne, romene e di altre nazionalità, che in Italia si prendono cura di anziani, bambini o persone con disabilità, chiamate, magari impropriamente, badanti. Attraverso il loro lavoro nelle famiglie italiane, riescono a svolgere un ruolo fondamentale nel contesto della società, nel suo insieme.

LO SVOLGIMENTO

Il concorso si svolgerà seguendo un percorso di tre prove. La prima prova sarà la presentazione delle concorrenti in costume tradizionale romeno (la famosa IE, la camicia romena) o tradizionale delle regioni di provenienza delle concorrenti. Quindi, ognuna di loro risponderà alle domande della giuria. La seconda prova sarà una sfilata in abiti da sera. La terza e ultima prova sarà quella artistica, di talento e di cultura generale: le concorrenti potranno presentare un momento musicale, di danza, poesia o teatro.

LA GIURIA E I PREMI

La giuria, composta da personalità pubbliche, giornalisti, artisti, esperti di moda e hairstyle, italiani e romeni, assegnerà quattro premi.

Il premio per la 6° edizione di “Miss Badante 2020” verrà assegnato quest’anno, visto che l’anno scorso l’evento non ha potuto essere organizzato a causa della pandemia.

Saranno poi assegnati 3 premi della 7° edizione, “Miss Badante 2021”. Inoltre, per la prima volta, verrà assegnato il premio “Miss Badante WEB 2021”, al quale potranno partecipare donne che operano nel campo della cura della famiglia, provenienti da tutta Italia.

I premi, offerti dagli sponsor, consistono in viaggi, trattamenti estetici, abbigliamento, cosmetici e cibo.

I PRESENTATORI / GLI OSPITI

I presentatori dell’evento: Elena Rodica Rotaru, insieme a un ospite italiano, l’attore e solista Jano Di Gennaro (Radio Everywhere.it). Non mancheranno momenti artistici con ospiti romeni, ospite d’onore il solista Nae Leonard, accompagnato dall’orchestra dal vivo.

Vogliamo che l’evento si svolga nel pieno rispetto delle normative sanitarie vigenti. Inoltre, sarà richiesto un test anti-covid o prove di vaccinazione e saranno disponibili kit di test rapidi all’ingresso.

All’evento sarà presente una troupe Rai Geo, che realizza un documentario sulla vita delle badanti romene in Italia. Frammenti video e interviste del Concorso saranno inoltre inviati alla stampa e alle emittenti televisive in Romania e in Italia.

IL CONCORSO MISS BADANTE

Il concorso “Miss Badante” è un evento a cui partecipano ogni anno decine di donne romene a Roma e non solo. L’evento è un’occasione unica per portare all’attenzione del pubblico una categoria di donne che lavorano in condizioni estremamente difficili, spesso lontane dai propri cari.

Le concorrenti, sono le vere protagoniste dell’evento e hanno descritto la loro partecipazione nelle edizioni passate come un momento tra i più felici della loro esperienza di vita in Italia.

Una prova del successo dell’evento negli anni è l’interesse mostrato dalla stampa romena e italiana (la presenza su canali nazionali come Rai Uno, Rete4 – Mediaset, Digi 24, pubblicazione Più Culture ecc.).

Tra le personalità che hanno partecipato come giurati nelle precedenti edizioni: Adriana Di Lembo (stilista, Italia), Marcia Sedoc, Polina Paniova – Mrs. Bulgaria 2019