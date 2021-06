Evento di disseminazione internazionale conclusivo del progetto Erasmus+ Else

NewTuscia – VITERBO – progetto Erasmus+ ELSE (ECO/LOGICAL LEARNING AND SIMULATION ENVIRONMENTS IN HIGHER EDUCATION), coordinato dalla professoressa Alba Graziano (DISUCOM) e dal team della Tuscia negli anni 2018-2021, volge al termine. Per disseminarne i risultati a livello nazionale e internazionale il consorzio del progetto ha organizzato un Multiplier Event che si terrà nei pomeriggi dei giorni 14 e 15 giugno 2021 a partire dalle ore 15.00 (CET) interamente online. La regia sarà però in presenza – di base nell’Aula Magna “Scarascia Mugnozza” dell’Ateneo della Tuscia – purtroppo ancora con un numero limitato di spettatori: un piccolo segno di speranza e di ripresa.

In breve, il progetto ELSE ha in questi anni esplorato la possibilità di innovare la didattica accademica ispirandola alle moderne pedagogie attive e cooperative e a una didattica che miri a sviluppare con e negli studenti competenze (saperi e saper fare) utili alla società del XXI secolo. Dopo aver condotto una dettagliata indagine sullo stato dell’arte delle riforme universitarie attuate nei Paesi europei partner all’interno del processo di Bologna e soprattutto sull’esistenza di esperienze consolidate o sperimentali di formazione didattica del personale docente accademico, si è in particolare lavorato a un approfondimento dell’approccio cosiddetto della “classe capovolta” e alla sua applicazione al livello terziario dell’istruzione.

Ne è seguita la costruzione di learning tool digitali volti a promuovere la consapevolezza dei processi di apprendimento (quali i processi di comprensione delle fonti di informazione), l’attitudine al problem-solving indotta da ambienti di simulazione (come i Serious Games) e le capacità di auto-regolazione e auto-valutazione del discente. In questo processo chi ha imparato di più sono stati i docenti stessi: tanto che vorremmo che ELSE diventasse una sorta di toolkit per la formazione della docenza accademica, utile per i docenti in generale di qualsiasi ordine e grado, e per questo abbiamo organizzato questo evento, rivolto a colleghi universitari, presidi, insegnanti, studenti e policy-makers, che prevederà presentazioni ma anche laboratori interattivi per i partecipanti.

Tutto sul progetto, sui suoi obiettivi, le sue attività e sul consorzio, oltre ai prodotti finali e alle informazioni riguardanti il Multiplier Event si trova sul sito: www.elseproject.eu.