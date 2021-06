Academy Box Art Viterbo: il 12 giugno inaugurato il nuovo spazio espositivo con la mostra personale di Ludovica Iuè

NewTuscia VITERBO – L’Accademia di Belle Arti “Lorenzo da Viterbo” annuncia l’attivazione di Academy Box Art Viterbo presso lo Spazio Pensilina in Piazza Martiri d’Ungheria (Sacrario) a Viterbo dal 12 giugno 2021.

Academy Box Art Viterbo è uno spazio espositivo gestito dalla prestigiosa Accademia di Belle Arti viterbese che ospiterà mostre personali, appuntamenti con protagonisti del mondo della cultura e dell’accademia, vernissage con focus tematici e l’esposizione delle migliori opere degli studenti dell’Accademia. Un ciclo di mostra ed una serie di eventi aperti al pubblico in cui gli ospiti potranno finalmente tornare a respirare aria di arte, cultura e partecipazione. All’inaugurazione confermata la presenza del Sindaco di Viterbo Giovanni Arena insieme ad altre figure di rilievo istituzionale ed accademico.

La prima mostra a dare il via alla rassegna è la personale di Ludovica Iuè, ex studentessa dell’Accademia di Belle Arti dal titolo Personae, il 12 giugno alle ore 17.00. La giovane artista ventisettenne ha conseguito il Diploma Accademico di II Livello in Pittura presso l’Accademia di Belle Arti “Lorenzo da Viterbo”, ed è attualmente il Cultore della materia per la cattedra di Pittura del Prof. Paolo Angelosanto presso la medesima Accademia. Successivamente al suo percorso accademico, ha conseguito una specializzazione in Modern and Contemporary Art and Design presso il MoMa di New York, e vive e lavora tra Roma, Viterbo e Los Angeles. Utilizza una vasta gamma di linguaggi artistici, creando un’interessante fusione tra tecniche tradizionali e digitali. Sul territorio viterbese, si è fatta notare per aver progettato e realizzato un’imponente pittura murale ideata dall’Accademia di Belle Arti “Lorenzo da Viterbo”, il Comune di Viterbo e la Regione Lazio con lo scopo della riqualificazione urbana di Bagnaia (VT).

Personae è un viaggio introspettivo, una riflessione volta a sondare l’altro che talvolta ci osserva dal fondo dello specchio. Per Ludovica Iuè l’arte è il modo e il luogo di un’indagine al termine del quale l’identità disvela la sua inautenticità esistenziale, un ostacolo sulla via dell’auto accettazione. Le opere in mostra sono orizzonti interiori popolati da grumi iconici, materiale psichico colto nell’istante del suo affiorare alla coscienza e non ancora tradotto in una pacificata definizione. C’è anche spazio per la luce in questo itinerario di conoscenza e salvezza, Iuè non esita infatti ad accostare intense e improvvise schiarite a visioni perturbanti. La mostra verrà inaugurata il 12 giugno alle ore 17.00 e rimarrà aperta fino al 27 giugno 2021, dal martedì alla domenica, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.30.

Dal 30 giugno verrà inaugurata la mostra delle opere degli allievi dell’Accademia delle Belle Arti, in cui verranno esposti i migliori lavori realizzati durante il percorso di studi biennale e triennale nei vari dipartimenti. Durante il periodo di apertura di Academy Box Art Viterbo saranno attivi gli Open Days dell’accademia, rivolti agli studenti delle scuole superiori ed ai genitori, in cui sarà possibile parlare in presenza con i docenti ed il nostro personale per avere informazioni sulle iscrizioni al prossimo anno accademico.

Per venire incontro alle esigenze delle famiglie in questo anno difficile l’Accademia ha deciso di mettere a disposizione delle esclusive borse di studio che verranno assegnate attraverso un Contest al quale potranno partecipare i ragazzi delle scuole superiori. Ai più meritevoli sarà offerto il 50% di sconto sulla retta di frequenza del primo anno del triennio e del 40% per il primo anno del biennio di specializzazione.

L’Accademia di Belle Arti “Lorenzo da Viterbo” è una Istituzione legalmente riconosciuta dal MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del settore AFAM Alta Formazione Artistica e Musicale, che rappresenta il più alto grado dell’Istruzione Artistica. I Diplomi Accademici di primo e secondo livello sono equiparati ai Diplomi di Laurea.

