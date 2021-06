I Milites “Gaudium Phoenicis” di Bolsena protagonisti ai festeggiamenti per il Corpus Domini

NewTuscia – BOLSENA – I Milites “Gaudium Phoenicis” protagonisti delle celebrazioni dedicate al Corpus Domini. Il gruppo dei tamburini medievali di Bolsena ha presentato il 3 giugno, in occasione della festa della Santissima Trinità, il vessillo, il bandierone medievale a due punte bianco e rosso che sarà usato per le future coreografie. Il 6 giugno ha invece allietato la domenica di festa, sfilandonelle vie di Bolsena e suonando la cosiddetta “marcia vecchia”, per poi accompagnare e omaggiare la Sacra Pietra con un picchetto d’onore, durante la celebrazione presieduta dal cardinale Enrico Feroci.