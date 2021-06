NewTuscia – TARQUINIA – Scontro tra due auto e un carro funebre con la salma sull’Aurelia bis, dove sono intervenuti poco prima delle 8 di questa mattina carabinieri e vigili del fuoco di Tarquinia.

La zona sarebbe la strada che collega Tarquinia a Monteromano. Una donna, alla guida di una delle due vetture è stata trasportata all’ospedale in ambulanza ma non sembrerebbe in gravi condizioni.